Более 100 полицейских СКО наградили в канун 30-летия Независимости страны

Отважные, храбрые, пример стойкости и гарант безопасности. Это всё о полицейских. Сегодня они сменили свою форму на торжественные мундиры. Ведь каждого в этом зале награждают за отдельные заслуги. Главная из них — заметное снижение уровня преступности за последние 5 лет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— К примеру, если сравнивать с 2015 годом, то количество ежегодного совершаемых преступлений и правонарушений снизились более чем в 2 раза. Это тенденция прослеживается и в этом году. В работу полицейских внедряются новые информационные технологии. Многие процессы переходят в цифровой формат. Количество видеокамер увеличено в 14 раз. Укрепляется материально-техническая база ДП. За последние годы приобретено около 200 автомобилей. На сегодня оснащенность полицейской службы транспортом составляет 90%».



Глава региона поблагодарил полицейских за честную службу и в канун тридцатилетия наградил отличившихся. Ряд офицеров отметили нагрУдными знаками от Президента, благодарственными письмами, орденами и почетными грамотами. Один из них — Руслан Тасимов. Служит он в правоохранительных органах уже более 17 лет. Сегодня Руслан Тасимов наряду с управлением кадрами защищает честь североказахстанских полицейских на чемпионатах страны.

Руслан Тасимов, заместитель начальника управления кадровой политики ДП СКО:

— Команда ДП СКО стала чемпионом. МЫ привезли кубок, выиграли чемпионат МВД. Стали лучшими, среди лучших.Для меня это очень высокая награда. Я приложил все силы, чтобы защитить граждан от преступного посягательства, чтобы высоко нести службу, а также честь мундира».



Получали награды сотрудники полиции и от начальника профильного ведомства Марата Тулебаева. Всего отметили сегодня отличительными знаками более 100 полицейских: от ветеранов до рядовых служащих. В завершение мероприятия в зале исполнили музыкальные номера, танцы.

Гюзель Закария