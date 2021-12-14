Завод по производству семян с/х культур открыли в Есильском районе

Шесть фракций. На каждой калибруются семена, очищаются от ненужных примесей, растений, а еще удаляются поврежденные зерна. Работает всё как часы. За 60 минут производят здесь 10 тонн высококачественных семян, гарантирующих 100 % всхожесть. Специалисты отмечают, принцип довольно прост. «Сильные» зерна отсеиваются и остаются на поверхности. Другие — сходят с линии. Ознакомился с конечным продуктом глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы сейчас увидели, насколько отличается то, что мы обычно вносим в качестве семян, и что мы получаем после калибровки. Обычно у себя в хозяйствах кто-то два, а кто-то три раза чистит семена. Но, даже после тройной очистки мы в любом случае не можем получить вот такие чистые, откалиброванные семена.

По словам главы региона, такая технология позволит взращивать сельскохозяйственные культуры с меньшей долей минеральных удобрений. Отсюда и меньше затрат.

Кинталь Исламов, председатель правления АО «Атамекен-Агро»:



— У нас выход от 62 до 68 % «сильных» семян. Если бы этой линии не было, то мы бы сеяли 38% товарной продукции.



Стоит отметить, обработку здесь могут пройти любые семена: бобовые, масличные, зерновые. Пока на предприятии трудятся 12 человек. В планах создать дополнительные места. В целом, построили завод за 8 месяцев.

Александр Фадеев, директор ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», Есильский район:



— Мы построили с нуля этот завод на чистой территории. Закупили оборудование украинского производства. Полный цикл весь создали: от приемки, лаборатории до полной очистки семян. Цель строительства данного завода — получение качественных семян для производства внутри хозяйств холдинга «Атамекен-Агро-Корнеевка» и непосредственно для дальнейшей реализации.

На реализацию долгожданного проекта ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» вложили 753 млн тенге . В следующем году в Есильском районе появится современная молочно-товарная ферма на 680 голов племенного КРС.

Гюзель Закария