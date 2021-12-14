В СКО ослабят карантинные ограничения

С 15 декабря в регионе разрешается проводить банкеты, свадьбы и юбилеи при заполняемости до 50%, но, не более 70 человек. Конечно, у каждого должен быть «зеленый» статус. Такие же условия для проведения конференций, форумов и прочих массовых мероприятий. Также со среды продлеваются часы работы объектов, внедривших «Ashyq». В выходные и будние они могут встречать посетителей до часу ночи.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Заполняемость объектов общественного питания до 50%, но, не более 60 мест, банкетных залов (для проведения поминок) до 30%, не более 50 мест. Работу театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 40% от посадочных мест.

ТРЦ, саунам, бассейнам, спорткомплексам, которые «Ashyq» не внедрили, разрешат работать в субботу и воскресенье. Будут работать в выходные дни и прививочные кабинеты СК. Это сделали, чтобы вакцину получили те, кто не находит на это времени в будни. К слову, оба компонента поставили 67% от подлежащего иммунизации населения. Почти 10 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ. Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом 6 месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

Эпидситуация в регионе стабилизировалась, говорят медики. Сейчас в инфекционных стационарах 369 пациентов. Это 22% от общего количества коек. 37 человек в реанимации. 100 детей заболевших коронавирусом сейчас под наблюдением врачей. 6 из них в стационарах.

Айгерим Мукашева