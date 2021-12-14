Состоялась церемония закрытия зимних спортивных игр «Север-2021»

В этом году участники показали себя в соревнованиях по 6 видам спорта. Это хоккей с шайбой, лыжные гонки, шорт-трек, ринк-бенди, футзал и президентское многоборье. Всего более 440 человек со всех районов. Поздравил присутствующих с закрытием зимних игр «Север-2021» и наступающим праздником Независимости заместитель акима области Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Хочу всех поздравить с большим великим праздником нашей страны — Днем Независимости Казахстана. Спортсмены всегда были патриотами нашей страны. Вам на больших спортивных площадках поднимать наш голубой флаг. Пусть всегда ваши достижения будут на высоте, и Вы будете на пьедесталах еще больше, чем будете сегодня.

Далее — церемония награждения. В первую очередь, выделили спортсменов, выступавших индивидуально. Стоит отметить, что в этом году многие показали отличные результаты. Дарина Айтпишева выиграла сразу 3 золотых медали. 20-летняя студентка не уступила соперникам в конькобежном спорте.

Дарина Айтпишева, участница соревнований, район М. Жумабаева:



— Первая дистанция была на 500 метров, бегали 4.5 круга на выбывание. В финале я взяла 1 место. Также на вторую дистанцию 333 метра. Эстафета командная, мы тоже взяли 1 место. Соперники сильные были на самом деле, в этом году очень много их. Но, вот 3-й год держу звание чемпионки по шорт-треку по всем дистанциям.

В общекомандном зачете тройку лидеров замкнула команда района им. Габита Мусрепова. Серебро у аккайынцев, победителями зимних игр стали тайыншинцы. Лучшим сборным вручили премии в размере 100, 200 и 300 тысяч тенге.

Ержан Жумабаев, руководитель отдела физической культуры и спорта Тайыншинского района:



— Сегодня у нас не только идет развитие по игровым видам, но также и по индивидуальным. Наши спортсмены улучшили свои результаты в спорте и показывают на сегодня высший уровень. Показали хорошие результаты в таких играх как ринк-бенди. Мы заняли 1 общекомандное место. Второе местов — футзал. И второе место — в лыжных гонках.



Флаг зимних спортивных игр передали жителям района Магжана Жумабаева. В следующем году спартакиада «Север-2022» пройдет там.

Анастасия Кузнецова