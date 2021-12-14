Состоялась церемония закрытия зимних спортивных игр «Север-2021»

Спорт

22:30 14 Декабря 2021

В этом году участники показали себя в соревнованиях по 6 видам спорта. Это хоккей с шайбой, лыжные гонки, шорт-трек, ринк-бенди, футзал и президентское многоборье. Всего более 440 человек со всех районов. Поздравил присутствующих с закрытием зимних игр «Север-2021» и наступающим праздником Независимости заместитель акима области Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

Хочу всех поздравить с большим великим праздником нашей страны — Днем Независимости Казахстана. Спортсмены всегда были патриотами нашей страны. Вам на больших спортивных площадках поднимать наш голубой флаг. Пусть всегда ваши достижения будут на высоте, и Вы будете на пьедесталах еще больше, чем будете сегодня.

Далее — церемония награждения. В первую очередь, выделили спортсменов, выступавших индивидуально. Стоит отметить, что в этом году многие показали отличные результаты. Дарина Айтпишева выиграла сразу 3 золотых медали. 20-летняя студентка не уступила соперникам в конькобежном спорте.

Дарина Айтпишева, участница соревнований, район М. Жумабаева:

Первая дистанция была на 500 метров, бегали 4.5 круга на выбывание. В финале я взяла 1 место. Также на вторую дистанцию 333 метра. Эстафета командная, мы тоже взяли 1 место. Соперники сильные были на самом деле, в этом году очень много их. Но, вот 3-й год держу звание чемпионки по шорт-треку по всем дистанциям.

В общекомандном зачете тройку лидеров замкнула команда района им. Габита Мусрепова. Серебро у аккайынцев, победителями зимних игр стали тайыншинцы. Лучшим сборным вручили премии в размере 100, 200 и 300 тысяч тенге.

Ержан Жумабаев, руководитель отдела физической культуры и спорта Тайыншинского района:

Сегодня у нас не только идет развитие по игровым видам, но также и по индивидуальным. Наши спортсмены улучшили свои результаты в спорте и показывают на сегодня высший уровень. Показали хорошие результаты в таких играх как ринк-бенди. Мы заняли 1 общекомандное место. Второе местов — футзал. И второе место — в лыжных гонках.

Флаг зимних спортивных игр передали жителям района Магжана Жумабаева. В следующем году спартакиада «Север-2022» пройдет там.

Анастасия Кузнецова

 

Читайте также

Областном турнир по қазақ күресі прошёл в г.Сергеевке
Григорий Лория: «Стадион «Карасай» закроют на капитальный ремонт»
«Кулагер» одержал победу над павлодарским «Иртышом»
Историческое достижение для североказахстанского футбола!
Сертификат на 1,5 млн тенге вручили ВК «Куаныш»
Курсант Военного института стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Курсант Военного института Национальной гвардии выиграл чемпионат мира по панкратиону
Турнир по «Асык ату» прошел в СК ППК
В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек
Штангисты СКО выиграли 4 золотые медали
Стартовал ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью
Первенство ДЮСШ по спортивной гимнастике