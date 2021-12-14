Назначен новый заместитель акима СКО

Назначен новый заместитель акима Северо-Казахстанской области, который будет курировать сферу экономики, занятости и здравоохранения. Им стал Тимур Султангазиев. Он окончил Казахский национальный медицинский университет, затем интернатуру по специальности «Общий хирург», учился в Тюлэйнском университете США. Трудовую деятельность начал в детской поликлинике Алматы, далее работал на различных должностях. С апреля по октябрь 2020 возглавлял Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы хорошо знаем Тимура Сламжановича, он был у нас руководителем управления здравоохранения. На новую должность он был назначен как профессионал, хорошо знающий свое дело, надеемся, он справится с поставленными перед ним задачами

Анна Потеряева