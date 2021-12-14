Молочно-товарная ферма появилась в Айыртауском районе

За возрождение родного села взялся Бахыт Кусаинов. В Прекрасном уже построили 29 жилых домов, возвели молочно-товарную ферму. Комплекс на 600 голов соответствует всем современным стандартам. Работу здесь нашли 30 человек. В общем создают все условия для сельчан.

Бахыт Кусаинов, руководитель ТОО «Әдемі-астық», Айыртауский район:



— Это наша родная деревня, мы здесь родились и выросли. В 2012 году мы сюда приехали и начали с того времени строить. Один дом был на том берегу, а эти все дома мы построили буквально за последние 3 года. В планах проект готовый на этот года медпункт, центр досуга, магазин.

Голштинская порода крупного рогатого скота молочного направления отличается высокой продуктивностью. При выходе на полную мощность на ферме будут производить 10 тысяч тонн молока. Северо-Казахстанская область — одна из лидирующих в стране по производству молока, и это направление нужно развивать, отметил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Этот бизнес реализуется благодаря поддержке государства. Предприятие «Адеми» будет получать ежедневно выручку от 1,5 до 2 млн тенге от реализации молока. Эти средства поддерживают полеводство, когда оно немного «проседает», молоко всегда поддержит. Всегда так было и должно быть.



Комплекс оснащен ветеринарным центром и цифровыми программами, которые позволяют отслеживать показатели животных: зоотехнический блок, блок воспроизводства и другое. Сопровождают проект украинские специалисты.

Анатолий Святный, ветеринарный врач компании «DAIRY GLOBAL EXPERTS», Украина:



— Согласно контракту мы завозим сюда из Украины 512 голов. Зашли первые две партии, у молочного скота большая продуктивность. Ведем консультативные мероприятия.

В Прекрасное в последнее время приезжает много новых семей. Жизнь в населённом пункте налаживается. Сельхозформирование оказывает помощь также местному дому культуры. Социальные объекты обновляют и в соседней Казанке. На республиканские средства, а это более 60 млн тенге, по «Дорожной карте занятости» там отремонтировали культурно-оздоровительный центр. Аграрии на время стройки помогли с привлечением рабочей силы. В планах пригласить сюда хореографа и тренеров. Центр могут посещать до 200 человек.

Анна Потеряева