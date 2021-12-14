Декабрьским событиям — 35 лет

18 минут. Столько длился пленум комитета коммунистической партии Казахстана, на котором был решён один из важнейших вопросов — смена политического деятеля, возглавлявшего республику четверть века. Вместо, уже завоевавшего доверие народа, Динмухамеда Кунаева, первым секретарём ЦК КПК избрали Геннадия Колбина. Это назначение стало последней каплей для начала тех действий, которые сейчас называют «декабрьскими событиями». Оказалось, что негодования и возмущения произволом советской власти у казахстанцев накапливались годами.

Жаксыбай Самрат, собственный корреспондент газеты «Егемен Қазақстан»



— Здесь виднелись явные аспекты шовинизма. Главными причинами событий 86-года стала политика, направленная на уничтожение культуры, национальных обычаев, традиций, языка и менталитета казахского народа. Например, в 60-ых и 90-ых годах, в частности на севере и на северо-востоке сократилось количество казахских школ. Вытесняли язык, культуру, которые формировались годами. Всё это в совокупности стало причиной волнений, особенно для молодёжи.

А это уже второй день после пленума. 17 декабря около 30-ти тысяч студентов вышли на старую площадь, носившую в то время имя Брежнева. Они хотели получить ответы на вопросы, попытаться изменить жизнь казахстанцев в лучшую сторону. Однако, высшее руководство страны расценило этот протест, который носил мирный характер, как угрозу для власти. Айгуль Казиева помнит этот день как сейчас. Тогда еще первокурсница училась в Казахском национальном женском педагогическом институте. От общежития, в котором жила Айгуль, до площади идти больше двух часов. Они пошли, не побоявшись ничего и никого.

Айгуль Казиева, участница декабрьских событий 1986 года:



— То, что я там видела, действительно, ужасно. Даже сейчас вспоминать очень тяжёло. При мне избивали людей, как парней, так и девушек. Но, наша молодёжь не боялась ничего. Члены КПСС с трибуны говорили нам, чтобы мы возвращались домой, что мы ничего еще не понимаем, и за всем будут плохие последствия. Студенческая молодёжь не испугалась и продолжала держать в руках плакаты с лозунгами «Мы — за добровольное сближение нации, а не принудительное!», «Нам нужен Кунаев!

Дабы преподнести народу демонстрантов в образе алкоголиков, туда отправляли специальных людей — провокаторов. Они держали в руках спиртные напитки, у некоторых находили наркотические вещества. Чтобы сделать картину еще негативней, на площади якобы находились и студенты с арматурой. Ею они друг друга и избивали. Всё это было целью высшего руководства. Ведь против такой хулиганствующей толпы необходимо было применить силу. Что они и сделали. Вскоре оценку ситуации передали в Москву. Там приняли решение о переброске в Алма-Ату спецподразделений внутренних войск из других регионов страны.

Айгуль Казиева, участница декабрьских событий 1986 года:



— Митинг пытались подавить, привозили солдат, выпускали собак. Но, молодёжь не останавливалась. Я всё это видела своими глазами. И в глазах молодых студентов видела силу, которая помогала им не сдаваться. И здесь я поняла, насколько может быть сильным дух нашего народа.

Ситуация ухудшалась не по часам, а по минутам. Спецподразделения избивали студентов тяжёлыми предметами, таскали за волосы, обливали ледяной водой из пожарных машин.

На площадь вышли студенты не только алматинских вузов. Протестовали против решения Центрального Комитета и молодёжь Жезказгана, Талдыкоргана, Кокшетау, Караганды, Аркалыка и Павлодара, говорит Жаксыбай Самрат. Собкор газеты «Егемен Қазақстан» написал об этих событиях книгу под названием «Бітеу жара».

Жаксыбай Самрат, собственный корреспондент газеты «Егемен Қазақстан»:



— Тех, кто учувствовал в митинге, увольняли, отчисляли из институтов, исключали из партий. После чего нельзя было устроиться ни на одну работу. Увольняли и родителей, чьи дети вышли на площади. Около тысячи человек посадили в тюрьму по обвинениям в «национализме», «наркомании» и «массовых беспорядках. Многие молодые люди были убиты. Ербол Сыпатаев погиб от рук спецслужбы, Кайрат Рыскулбеков и Ляззат Асанова загадочно погибли в тюрьме.

Оправдывать тех, кого несправедливо обвинили в расправах, начали только спустя несколько лет. Большинство из тысячи заключённых всё же освободили. Однако, цифры жертв, а также некоторые факты декабрьских событий до сих пор остаются загадкой.

Жанель Бисенбаева