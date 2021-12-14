Общественных деятелей СК наградили юбилейными медалями накануне Дня Независимости РК

Общество

22:41 14 Декабря 2021

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За весомый вклад в развитие области общественных деятелей наградили юбилейной медалью.В честь 30-летия Независимости страны чествовали председателей и членов различных объединений, руководителей культурных центров и ветеранов афганской войны. Юбилейную медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» получила председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq» Гульбахша Мусабаева.

Сегодня АНК играет большую роль в развитии государства и укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Благодаря проделанной работе Елбасы сегодня в суверенном Казахстане проживают представители более 150-ти этносов, каждая их которых на протяжении 30-ти лет живёт в мире, единстве и согласии.

Гулбахша Мусабаева,  председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»:

Мне очень приятно быть участником торжественного мероприятия, посвященного итогам 30-летия Независимости и вкладу общественных объединений нашей области в развитие нашего общества. Важную роль в развитии общества и государства всегда играет неправительственный сектор. Участники мероприятия выражают благодарность за признание общественного труда втечение 30 лет.

Алишер Ашимов

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