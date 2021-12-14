98% государственных слуг можно получить онлайн

Получать государственные услуги, не выходя из дома, намного удобнее и безопаснее. Сегодня для полного удобства граждан создаются площадки самообслуживания «Connection Point». О том, какие еще оказываются услуги для формирования бизнес-климата, рассказал заместитель акима области Даурен Жандарбек.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО



— Для прозрачности и автоматизации проводится большая работа. К примеру, хочу сказать, что мобильные банковские приложения сегодня могут также оказывать государственные услуги. Сегодня у нас создаётся геопортал, через который оказываются государственные услуги в области строительства и оформления земли. Планируем его ввести в эксплуатацию в следующем году.

30 лет — самый ответственный и значимый период в истории становления независимого Казахстана. Успешно построена экономика нового типа, активно модернизируется политическая система и укрепляются социальные институты. По поручению Президента страны агентством проводится большая работа по оказанию государственных услуг для бизнеса. За 9 месяцев текущего года североказахстанцы получили более 4 миллионов госуслуг. Большая часть из них, а это 98%, оказываются в электронном формате.



Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО



— До 2016 года в электронном виде оказывалось менее 19%. Для удобства получения государственных услуг, а также, для бронирования очередей ЦОНа разработано мобильное приложение eGov mobile. Практически около 80-ти сервисов и государственных услуг можно получить с помощью него.



Ежегодно модернизируется оказание государственных услуг в центре обслуживания населения. Открываются фронт-офисы и уголки самообслуживания. С 2018-го года для действующих и начинающих предпринимателей запустили сервис «Персональный менеджер». Проект позволяет североказахстанским бизнесменам вызвать менеджера в офис и получить услуги на месте.

Серик Бейсенов, заместитель директора филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по СКО



— Упрощена процедура выдачи технического паспорта. Если ранее срок оказания данной услуги было 5 дней, то сейчас сократили до одного дня. Раньше сумма за услугу составляла от 10-15 тысяч тенге, то теперь — 5 тысяч тенге.

Из -за пандемии у североказахстанцев появилась возможность удалённо получить электронно-цифровоую подпись. Для этого необходимо иметь персональный компьютер и видеокамеру.

Алишер Ашимов