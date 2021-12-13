Семья в г.Сергеевке открыла ателье благодаря проекту «Бастау»

Подшить, укоротить, подлатать и даже сшить на заказ по эксклюзивному дизайну. Такие услуги предоставляют в новом ателье в городе Сергеевке. Его Данагуль Кайырбаева с супругом открыли благодаря проекту «Бастау». Глава семьи обучился азам предпринимательства, защитил бизнес-план и получил грант в 583 тысячи тенге. На эту сумму для ателье приобрели 4 швейные машинки и оверлок.

Данагуль Кайырбаева, предприниматель:



— Мы две недели к этому готовились. Закупили материал, делали рекламу, подготавливались. Открыты мы всего три дня. Но, прежде чем открыть, мы делали опрос. Пользуется ли спросом, нужно ли это людям. Вообще нет по Сергеевке ателье.



Подшить одежду можно было только у швей, которые подрабатывают на дому, говорит Данагуль. В Сергеевке давно нуждались в ателье. Потому заказы пошли с первого дня открытия. В числе тех, кто нашел работу в новом ателье, Карлыгаш Арыстанова. В сентябре женщина с двумя сыновьями переехала в Сергеевку из Ташкента. Семья кандасов получила дом, а Карлыгаш — работу.

Карлыгаш Арыстанова, швея, район Шал акына:



— На швею я раньше нигде не училась. Просто с детства умею шить. У меня два сына, иногда для них что-то подшивала. Когда переехала в Сергеевку, в центре занятости мне сказали, что можно бесплатно выучиться на швею и найти работу. Я согласилась. Здесь мне нравится, заказы есть, без дела не сидим.



Всего в этом году в районе Шал акына по проекту «Бастау» обучение прошли 65 человек. Все они получили грант на общую сумму 33 млн тенге.

Ансар Найманов, директор центра занятости района Шал акына:



— Те, кто в прошлом году отучился по «Бастау бизнес» и нынешний год, заявлены на кредитование, уже получили свои кредиты. 30 человек на 118 млн тенге. У нас больше всего идёт животноводство: КРС, МРС и коневодство. У нас многие, кто получают кредиты, принимают на работу кандасов в роли разнорабочих, охранников и доярок.



По региону основы бизнеса освоили более 900 североказахстанцев. 143 человека получили грант в рамках проекта «Бастау», ещё 170 выдали льготные кредиты.

Айгерим Мукашева