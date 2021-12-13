Двое североказахстанцев украли ювелирные изделия на сумму 150 тысяч тенге

Криминал

23:22 13 Декабря 2021

Двое горожан оказались замешаны в краже ювелирных изделий на сумму 150 тысяч тенге. И случай не единичный. До этого злоумышленники орудовали в одгом из бутИков возле торгового дома «Океан». Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемых. Помогли в этом камеры видеонаблюдения.

Часть похищенного полицейские изъяли. Подозреваемые находятся под стражей.

Асет Мукушев, старший следователь второго отдела УП г. Петропавловска:

— В ходе ОРМ задержаны 35 и 38-летние жители г. Петропавловска, ранее привлекавшиеся за аналогичные преступления. Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по пунктам 2, 3 части 3 статьи 188 УК РК «Кража».

Полицейские напоминают североказахстанцам, чтобы не стать жертвой воришек, необходимо следить за ценными вещами и быть предельно бдительными.

Алишер Ашимов

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