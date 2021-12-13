Дефицита угля в регионе больше нет

Год для нашего региона выдался продуктивным. Рост наблюдается по всем ключевым направлениям, отмечает аким области. Растут доходы населения, создаются новые рабочие места. По сравнению с прошлым годом на 22 % увеличился и бюджет области. Составил он 393 миллиарда тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Основную часть средств выделили на модернизацию сельской инфраструктуры. В этом году на преображение 132 сёл выделили 22 миллиарда тенге. В этих населенных пунктах отремонтировали школы, медицинские учреждения, дороги и водопровод. В этом году в с/х инвестируют 140 миллиардов тенге — это четверть инвестиций страны.



34 проекта на 48 млрд тенге. Проводят комплекс работ и по увеличению посевных площадей масличных культур. За годы независимости их засеивали на 51 тысяче гектаров. Сегодня площадь приумножили до 1 миллиона, и приступили к переработке. Для этого в регионе строится завод. Он сможет перерабатывать 370 тысяч тонн масличных в год. На эти цели выделили 15 млрд тенге. Возводят в СК зернохранилища и завод про производству семян. Уже в следующем году в эксплуатацию введут теплицу, где будут выращивать около 3 тысяч тонн овощей. Что касается молока, то объёмы его производства в регионе увеличивают с каждым годом. Поспособствуют этому и строительство новых современных МТФ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Северный Казахстан — лидер по строительству молочно-товарных ферм. Всего в стране строится 29 комплексов, половина из них в нашей области. В этом году мы начали возводить 16 ферм, а до конца года уже запустим 10 комплексов. На этих фермах будет создано 500 новых рабочих мест. Производить они дополнительно будут 45 тысяч тонн молока. Благодаря этим проектам производство молока увеличится с 598 тысяч до 630 тысяч тонн в год.



Развивается в регионе и второе направление животноводства. Производство мяса планируют увеличить с 60 до 100 тысяч тонн в год. Добьются этих цифр со строительством двух откормочных площадок на 13 тысяч голов в Уалихановском и Акжарском районах. Запустили в регионе и специальную программу по развитию овцеводства. По итогам проекта создали 3 репродуктора. Туда завезли 13 тысяч голов племенного скота. Что касается мяса птицы, то 40 % продукции мы импортируем. Чтобы минимизировать эти цифры, в регионе строятся 2 новые птицефабрики. Рассказал аким области в столице и про успехи в отрасли промышленности.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Запустили комбинат ламинированной фанеры и фабрику по выпуску мягких контейнеров. Год прошел, новые предприятия уже показывают хорошие результаты. К примеру, фанерный комбинат с момента запуска выпустил 8,5 тысячи кубов продукции. Наращивают обороты фабрика по выпуску мягких контейнеров. Со дня открытия уже произведено 220 тыс биг-бегов на 1.2 млрд тг. В регионе сейчас завершается строительство кирпичного завода, который позволит закрыть 30 % потребности региона в кирпиче.

Заметны улучшения и в инфраструктуре региона. В 2021 году по области проводилась комплексная работа по линии ремонта дорог. Отремонтировали полотно на 813 километрах, в том числе и в населённых пунктах. Новое асфальтовое покрытие появилось в 44 сёлах. В этом году доля хороших дорог составила 74%. За 4 года эти цифры доведут практически до 100. Одна из насущных проблем для региона — водоснабжение. Для её решения финансирование увеличили почти в 2 раза. Качество питьевой воды повысилось в 49 населённых пунктах. Под конец года регион столкнулся и с вопросом дефицита каменного угля.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Почему образовались очереди? Выяснилось, что поставщик, который оплатил заранее за поставку угля, но, к сожалению, разрез не догрузил объем поставщику. Поэтому несколько дней были перебои, именно Шубаркульского угля. Хотя, есть запасы Майкубы и Каражоры. Мы практически продали прошлогодний объем угля.



Несмотря на ажиотаж, нашлись и те, кто решил на этом подзаработать. Некоторые предприниматели поставленный в СК уголь пытались продать в Россию. Объяснялось это тем, что ценник на чёрное топливо в соседнем государстве был гораздо выше. Узнав об инциденте, акимат области написал письмо в профильное министерство. Вопрос решили, дефицита в регионе больше не наблюдается. Интересовались журналисты условиями проживания недавно прибывших в область этнических казахов из Ирана.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В область переехали 25 семей,16 из них прибыли из Ирана. Им необходимо подать заявление на получение социальной помощи. Прежде всего они должны получить казахстанское гражданство. Только тогда будет оказана помощь по трудовой программе.



Обеспечивают, как правило, переселенцев жильём и работой. Возможно и открыть собственное дело, получив льготный кредит. К слову, условия для людей, которые хотят жить, работать и вносить свой вклад в развитие региона, есть.

Жанель Бисенбаева