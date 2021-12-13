Более 60-ти североказахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Здравоохранение

23:23 13 Декабря 2021

За последние 24 часа коронавирус выявили у 66 жителей СК. Столько же инфицированных зарегистрировали и в соседней Павлодарской области.Оба региона сейчас находятся в «жёлтой» зоне. Всего за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 491 казахстанца. Наибольшее количество заражённых зарегистрировали в Карагандинской области — 90 случаев. Отметим, в стране продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 290 тысяч казахстанцев. Из них 248 тысяч — североказахстанцы.

Алишер Ашимов

Читайте также

Как проходит вакцинация подростков в СКО
Подростков и беременных женщин вакцинируют во 2-й городской поликлинике
Более 3-х тысяч североказахстанцев привились вакциной «Pfizer»
Врач-гинеколог рассказала о вакцинации беременных и кормящих
102 беременные жещины привились от коронавируса в СК
В СКО продолжается вакцинация подростков
Работники управления здравоохранения прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции
103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в СК
3 североказахстанца умерли от КВИ за сутки
Около одного миллиона казахстанцев заразились COVID-19 с начала пандемии
83-летняя ветеран труда Раиса Мощина получила вакцину
СК — антилидер по темпам заболеваемости COVID-19