Более 360 североказахстанцев получили вакцину «Комирнати» в городской поликлинике №3

Здравоохранение

23:22 13 Декабря 2021

В 3 городской поликлинике более 360 североказахстанцев уже получили вакцину «Комирнати» компании «Pfizer». 310 из них — подростки, остальные 50 — беременные и кормящие женщины. Вторым компонентом привили 40 человек.

Сахан Кембай, врач общей практики городской поликлиники №3:

Детей прививают с разрешения родителей. Всего должно собраться 6 человек. Затем они проходят на осмотр. При отсутствии проблем со здоровьем допускается вакцинация. Родителям выдаётся документ ознакомления с полной информацией о прививке. Также предоставляется лист согласования.

Перед проведением вакцинации обязательно проводится медицинский осмотр. Измеряют артериальное давление, уровень кислорода в крови, температуру, осматривают кожный покров и слизистые, оценивается общее состояние. При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительное обследование. По показаниям врачи могут направить на консультацию узких специалистов.

Сахан Кембай, врач общей практики городской поликлиники №3:

В течение нескольких дней у ребенка могут наблюдаться слабовыраженные или умеренные побочные эффекты. Это нормальные признаки, свидетельствующие о том, что организм выстраивает защиту, а иммунная система формирует ответ. Эти побочные эффекты обычно проходят через 12-48 часов.

В поликлинике активно проводится и ревакцинация. На сегодня более 570 человек получили вакцину.

Диана Салихова

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