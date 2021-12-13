31 нетрезвого водителя задержали полицейские СК в рамках ОПМ «Правопорядок»

Полицейские СК задержали жителя Костаная, находившегося за рулём фуры в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл 8 декабря на автодороге «Кокшетау-Рузаевка». В 22.15 часов сотрудники батальона патрульной полиции заметили на обочине многотонный грузовик. Они остановились, чтобы спросить у водителя фуры, всё ли в порядке. Однако, от последнего исходил запах алкоголя.

Медицинское осведетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезв. В отношении него собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сейчас водитель по решению суда отбывает 15 суток ареста и лишён прав сроком на 7 лет. С начала ОПМ «Правопорядок» полицейские задержали 31 нетрезвого водителя и выявили более 1,5 тысяч административных правонарушений. Каждое пятое из них — нарушение ПДД.

Алишер Ашимов