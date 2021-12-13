10 тысяч тонн продукции выставили на ярмарках в Петропавловске

На прилавках самое необходимое — мясо, молочка, яйца, мёд. 50 килограммов этого «сладкого» продукта привезла Антонина Дудкина. Занимается пчеловодством она вместе с мужем уже более 40 лет. Сейчас на семейной пасеке насчитывается около 50 пчелосемей. Они, к слову, собирали нектар на необработанных полях.

Анастасия Дудкина, пчеловод с. Бесколь, Кызылжарский район:



— Ездим мы по всему Северному Казахстану. В этом году стояли в Чистовском. То есть мед экологически чистый. Цена у нас небольшая. С нового урожая мы цены не поднимали — 2000. Что гречишный, что цветочный, донник с эспарцетом. Стараемся разнообразить продукцию. Всегда приезжаем на ярмарки. Людям обязательно даем на пробу.

Нуртас Канафин из Аккайынского района тоже старается не пропускать ярмарки. В хозяйстве у мужчины сейчас 20 голов овец. Сегодня выставил на продажу почти 60 килограммов мяса.

Нуртас Канафин, житель с. Аралагаш, Аккайынский район:



— Привезли мясо двух баранов. Продаём в зависимости от части. Цена варьируется от 1900 до 2000 тенге. Стараюсь участвовать в ярмарках хотя бы два раза в год. Цена выгодная, клиенты есть.



С утра покупателей было немного, говорят фермеры. Ведь для многих горожан эта ярмарка стала приятной неожиданностью.

— Хожу я не часто на ярмарки. По воле случая зашла и купила мед по приемлемой цене. Если время позволит, то завтра-послезавтра, можно будет вернуться и посмотреть еще что-то. И мясо, и молочную продукцию.



— Хочу взять мед. Проходила мимо. Цена привлекла. Всего 1500 тенге за килограмм. Это выгодное предложение.



Всего представили сельхозтоваропроизводители 5 тысяч тонн продукции. В особом спросе — мясо и яйца. Последние, к слову, продают по 330 тенге за десяток. Цены, в целом, ниже на всю продукцию.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Представили на рынке продукцию на 15-20% ниже рыночной стоимости. На сегодня у нас ярмарки проходят на трех рынках. Это «Кызыл-жар Акбастау», рынок «Дария», «Алтын арман». Участвуют в ярмарке 6 районов области, а также сельхозтоваропроизводители и наши перерабатывающие предприятия.



Стоит отметить, такие ярмарки продлятся до 15 декабря. Порадуют они жителей и в последнюю неделю декабря, сообщают в управлении сельского хозяйства.

Гюзель Закария