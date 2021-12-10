За 15 дней полицейские проверили 500 семейных дебоширов

Правоохранительные органы

22:32 10 Декабря 2021

С 25 ноября по 10 декабря в регионе проходит акция «16 дней без насилия». Стражи порядка посещают семьи, которые стоят на учёте. Их более 500. С начала акции за юридической консультацией к стражам порядка обратились пять горожанок, которые подверглись бытовому насилию. Полицейские посоветовали им написать заявления на своих мужей.

Однако, ни одна из них не решилась оставить своего благоверного. За время акции стражи порядка выписали 84 защитных предписания в отношении правонарушителей, установили 25 особых требований. 11 североказахстанцев, страдающих от алкогольной зависимости, направили на принудительное лечение. Полицейские напоминают, что готовы дать любые консультации по проблеме домашнего насилия по телефонам: 49-31-58, WhatsApp 8-708-432-45-61, а также по «горячей линии» 150.

Алишер Ашимов

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