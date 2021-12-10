В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова — новая премьера!

Спектакль только начался, но зал уже охватила особенная атмосфера. Картина отражает тяжелые времена, когда распались три жуза и началась борьба за власть. Тогда этим воспользовались джунгары и совершили крупное вторжение на казахскую землю.

В годы «Великого бедствия» 13-летний Абилмансур остался сиротой. Спасавшись от врагов, юноша попадает в руки Толе би. Из-за неопрятного вида, отросших волос Толе би называет юношу «Сабалак».

Толе би научил его многому. В результате Сабалак отправляется защищать свою страну и в одном из боев убивает главного калмыкского врага. После этого парня признают султаном Среднего жуза, он становится одним из самых влиятельных правителей казахской степи.

Про имя Сабалак забыли, всему казахскому народу батыр стал известен как Абылай хан. Роль 18-го правителя Казахского ханства, объединившего три жуза, исполняет актер Айбол Касым. Говорит, что играть уникальную личность было большой ответственностью.



Айбол Касым, актёр казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:



— В спектакле Елим-ай мне досталсь роль Абылай хана. Сыграть на сцене великого хана — большая мечта для каждого актера. В целом, в этой драме показана жизнь Абылая от 13-летнего возраста до становления его как хана.



Мудрый политик Абылай хан занимает особое место в истории. Именно в эпоху Абылай хана была заложена прочная основа для обретения суверенитета. Режиссер — постановщик исторической драмы» Елим ай » — Сайлау Камиев. Через неё заслуженный деятель РК отразил все тяготы предков, боровшихся за независимость Великой Степи.

Сайлау Камиев, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель РК



Спектакль, в котором участвовала почти вся труппа театра, никого не смог оставить равнодушным. Зрители несколько минут аплодировали актерам.

— «Елім ай» не разочаровал меня. Мне очень понравилось.



— Сегодня моя внучка выступила в этом спектакле. Это была очень сильная картина.



— Очень понравилось. Было замечательное представление. Благодарим актеров.



Историческую драму «Елім-ай» посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан. Её вновь представят зрителям 16 декабря. Начало спектакля в 17:00.

Анастасия Кузнецова