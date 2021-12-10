В Резиденции Абылай хана прошла выставка, посвящённая 30-летию Независимости РК

Народное декоративно-прикладное искусство — результат творчества многих поколений мастеров. Развивается оно и в наши дни. А всё благодаря умельцам, которые стараются сохранить обычаи и традиции. Один из них Габит Темирбеков. Он преподает биологию, но, в свободное от работы время торопится в свою мастерскую, где создаёт интересные и необычные композиции из дерева.

Габит Темирбеков, житель г.Петропавловска:



— Работаю по теме «Корнепластика по дереву». Использую природный материал: древесину местных пород, различные корни, ветки и многое другое. Это все авторские работы. Сам придумываю. С начала находится материал, собираем те или иные предметы: ветки, корни, пеньки. Потом придумываешь, как дать вторую жизнь им. У меня все предметы для внутреннего интерьера. Есть и парковые скульптуры, уличные.



Вниманию зрителям на выставке представили более 15-ти экспонатов. Это посуда, мебель, национальное оружие. Среди них — 4 работы Габита Темирбекова. Каждая из них уникальна по-своему. Чтобы получить такой результат, уходит много времени. Хранитель фонда музейного комплекса Акмарал Елеусизова считает, что обработка дерева — выражение духовных и культурно-исторических ценностей казахского народа.

Акмарал Елеусизова, хранитель фонда музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— Сегодня в музейном комплексе проводится выставка «Ағаш тамырымен мықты». Она приурочена к празднованию знаменательной даты для нашей страны — 30-летию Независимости РК. На выставке представлены экспонаты, вырезанные из дерева. Основная цель нашего мероприятия — показать молодёжи отечественную культуру, приобщить их к истории нашей Родины и, конечно же, чтить традиции и обычаи своего народа.



Выставка продлится до 20-го декабря.

Алишер Ашимов