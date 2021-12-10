Североказахстанские пауэрлифтеры приняли участие в чемпионате мира в Грузии

Спорт

22:32 10 Декабря 2021

С 24-го ноября по 8-ое декабря в Грузии проходил чемпионат мира по парапауэрлифтингу. В нём приняли участие спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата из 68-ми стран мира. Честь нашей страны защищали трое североказахстанцев. Среди них — шестнадцатилетняя Александра Пенькова. Она выступала в весовой категории до 55-ти килограммов, где заняла второе место.

Для взрослых спортсменов мировое первенство является этапом квалификации на Олимпийские игры в Париж. Они пройдут в 2024-м году. В нашем регионе парапауэрлифтинг набирает большую популярность среди молодёжи. Всего спортивный клуб «Үміт» посещают 12 человек. К спорту стараются привлекать детей со всей области. Планы у клуба большие. В следующем году ребята планируют принять участие в Азиатских параиграх в Южной Корее.

Руслан Долобаев, тренер по парапауэрлифтингу:

Данный чемпионат мира запомнился ещё тем, что Казахстан представил самую большую делегацию за всю историю проведения данных соревнований. Общее количество спортсменов — более 30 человек. Юниоры завеоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Среди взрослых была выиграна золотая медаль.Наш чемпионат мира примечателен тем, что он проходит раз в четыре года, то есть, это своего рода олимпиада.

Александра Пенькова, серебряный призёр чемпионата мира по парапауэрлифтингу:

Я с июня занимаюсь пауэрлифтингом.Он мне нравится. Я решила попробовать. В Грузии заняла второе место. — Как тебе соревнования? — Понравились.

Алишер Ашимов

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