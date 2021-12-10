Работники управления здравоохранения прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции

Специалисты областного управления здравоохранения прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Напомним, кампания по получению повторной вакцины стартовала 22 ноября.

Получают её те, кто привился во время первой «волны», то есть с 1-го февраля. Это медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент социальных учреждений, лица старше 60-ти лет. Напомню, повторная вакцинация проходит в следующих интервалах: через 9 месяцев после введения векторных вакцин, таких как «Спутник V» и спустя 6 месяцев после неактивированных и м-РНК, таких как «Хаят», «Вероселл», «Казвак», «Файзер». Все чувствуют себя хорошо, недомоганий нет.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— В управлении здравоохранения работают 33 сотрудника. Сегодня прошло ревакцинацию 29 человек. 4 человека вследствие медотводов. 04.16 На сегодня для ревакцинации на территории СКО используется вакцина отечественного производства «КазВак». Также на территории СКО продолжается первичная вакцинация населения. Продолжается кампания по вакцинации детского населения от 12 до 18 лет. Дети прививаются вакциной «Комирнати» производства «Файзер» США. В дальнейшем планируется вакцинация населения на платной основе вакциной «Комирнати» .

Анастасия Кузнецова