О развитии СКО на площадке СЦК в столице рассказал Кумар Аксакалов

В СКО неуклонно растут доходы населения. С начала 2021-ого фонд заработной платы достиг 178 миллиардов тенге. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом и не только на площадке службы центральных коммуникаций при Президенте страны рассказал глава региона Кумар Аксакалов.

На пресс-конференции аким области отметил и увеличение бюджета региона. Благодаря этому в СК реализовали ряд социально значимых проектов. Активно модернизируется сельская инфраструктура. В этом году на улучшение свыше 130-ти населённых пунктов выделили 22 миллиарда тенге. Ремонтируют школы, медицинские учреждения, дороги и водопровОд. Развитие наблюдается и в сфере сельского хозяйства. Четверть инвестиций страны в эту отрасль приходятся на наш регион. Также Кумар Аксакалов отметил, что СКО является лидером по строительству МТФ. В этом году возводят 16 комплексов, 10 из них запустят до конца года. Помимо АПК в регионе положительные изменения есть и в сфере промышленности.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Развиваем промышленность, реализуем перспективные инвестпроекты. Это дает нам возможность трансформировать индустриальную экономику.Запустили комбинат ламинированной фанеры и фабрику по выпуску мягких контейнеров. Год прошел, новые предприятия уже показывают хорошие результаты. К примеру, фанерный комбинат с момента запуска выпустил 8,5 тысячи кубов продукции. Учитывая, что в нашу страну импортируется ежегодно 90 тысяч кубов, мы уже закрыли 10% всей потребности республики в этом продукте. У комбината есть возможности обеспечить 30% спроса на ламинированную фанеру. Сейчас комбинат загружен на 100%, имеются заказы на 3 месяца вперёд.

Алишер Ашимов