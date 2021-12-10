Литературно — музыкальный вечер прошёл в областной библиотеке им. С. Муканова

Тернистая дорога на пути к Независимости. Чтобы преодолеть её, народ испытал немало трудностей и потерь. Много лет казахская земля была полем боя за суверенитет. Все эти события, которые привели к бесчисленным человеческим жертвам, важно знать и не забывать, говорит профессор Kozybayev University Зылыйка Бимаканова.

Зылыйка Бимаканова, профессор, кандидат исторических наук Kozybayev University:



— Сколько бы лет ни прошло, мы должны помнить героев нашей истории. Специально для этого мероприятия я подготовила доклад, в котором описала важность знаменательной даты для всех казахстанцев. Такие встречи с молодёжью, на мой взгляд, пробуждают в них чувство патриотизма и прививают заслуженную любовь к казахской земле.



Каждый казахстанец выражает свою любовь к стране по-разному. Кто-то занимается благотворительностью, некоторые достигают высот на мировой арене и тем самым выдвигают государство вперёд. А вот Диас Аяган проявляет благодарность к нашей земле, занимаясь творчеством. 18-летний парень пишет стихи. Четыре из них студент Kozybayev University посвятил Дню Независимости.

Диас Аяган, студент Kozybayev University:



— Независимость не только для меня, но и для всего народа — очень важное событие. Наше поколение не видело тех трудностей, которые испытывали наши предки. Поэтому нам, в свою очередь, важное сохранить всё нажитОе и продвигать государство вперёд своими достижениями. Благодаря суверенитету мы разговариваем на родном языке, занимается творчеством, учимся. И я тоже пытаюсь не отставать и показывать результаты, достойные нашей страны!



Всего на литературно — музыкальном вечере участвовали около 20 североказахстанцев.

Жанель Бисенбаева