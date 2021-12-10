Два новых модульных поста открыли в г.Петропавловске

Правоохранительные органы

22:32 10 Декабря 2021

«Полиция в шаговой доступности». Два новых модульных поста открыли в областном центре. Один на ул. Рыжова в микрорайоне «Хромзавод», другой — на пересечении улиц Байболова — Гастелло в районе «Береке».

Пункты площадью в 20 квадратных метров оснащены всем необходимым: компьютером, камерами видеонаблюдения и стационарным телефоном. Нести службу круглосуточно там будут помощники участковых инспекторов и ювенальные полицейские. К ним смогут обратиться горожане в любое время суток. К примеру, в уже существующие пункты за месяц подали свои заявления около 200 человек.

Асан Казесов, помощник участкового инспектора полиции опорного пункта №12 г.Петропавловска:

Гражданам не нужно будет обращаться в участковые пункты полиции либо в отделы полиции, если по территориальности они находятся далеко. Они могут обращаться с заявлениями, обращениями к нам.

Алишер Ашимов

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