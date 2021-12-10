30 лучших пар определили в клубе «Молодая семья» СКО

Возможность отвлечься, развеяться и приобрести новые знакомства, не выходя из дома. Наталья Жанибекова состоит в клубе «Молодая семья» с самого основания. Для многодетной матери это были непросто собрания на платформе ZOOM, а глоток свежего и бодрящего воздуха среди рутины.

Наталья Жанибекова, жительница г. Перопавловска:



— В данный момент я нахожусь в декретном отпуске. Для нас, для мам, — это способ пообщаться, выйти в люди. И, как говорил психолог, не выгорать в декрете. В этой группе мы нашли юридическую помощь, психологическую помощь, участвовали во многих конкурсах. В некоторых даже занимали призовые места. Было очень интересно познавательно.



Для себя из этого опыта мама 4-х детей почерпнула практические знания. Особенного, финансового характера. Начала откладывать на будущее своих детей. За инициативность, активность и добросовестное отношение Наталью наградили благодарственным письмом и сладким подарком .

Всего здесь состоят 43 семьи. Получили сегодня благодарственные письма 30 самых лучших пар. Их определили, подводя итоги работы клуба за год.

Даяна Оспанова, заместитель председателя ОО «Штаб JE SKO»:



— За все существование клуба мы провели конкурсы «Лучшая многодетная семья», «Лучшая молодая семья», проводили эстафеты среди семей, а также провели более 20 встреч и по итогам работы решили 30 самых активных семей.

Набор новых участников начнется уже в 2022ом. Заявку могут подать как полные, так и неполные семьи: многодетные; мамы -одиночки и воспитывающие особенных детей. Главный критерий — возраст родителей должен быть не более 44-х лет.

Гюзель Закария