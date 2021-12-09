Вакцину против КВИ получили 95% представителей духовенства в мечетях СК

Вакцину против коронавируса получили 95% представителей духовенства в мечетях СК. Об этом корреспондентам МТРК рассказал главный имам областной центральной мечети «Кызылжар». По словам Хамзата Адильбекова, чтобы не заразиться коронавирусом, каждый должен поставить прививку. Это разрешено шариатом. Пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких от инфекции может каждый, отмечает имам. Рассказал он и об умре. Это малое паломничество, связанное с посещением Мекки. В этом году власти Саудовской Аравии разрешили въезд в страну только тех, кто получил вакцину от коронавируса.

Хамзат Адильбеков, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:



— В Коране написано: «Если не знаешь сам, спроси у обладателя знаний». В вопросах науки, мы опираемся на мнение ученых. Они в один голос говорят, что нужно получить вакцину.

Айгерим Мукашева