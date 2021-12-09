«Диалог с веком». Вечер, посвященный 30-летию РК, прошел в библиотеке им.Шухова

Культура

22:12 9 Декабря 2021

Перед гостями развернулась картина 18 века: Абылай хан делится своими переживаниями с верным советником — Бухар жырау. Сюжет взяли из произведения Ильяса Есенберлина «Кочевники».

Жалгас Мукан, студент колледжа искусств им.Е.Серкебаева:

Абылай хану приснился странный сон. В нем он увидел собственную смерть, по бокам от него стояли дракон и лев. Затем увидел три войска. Они забрали знамени трех жузов.

Бухар жырау поспешил успокоить правителя и сказал: «Сон означает долгую жизнь твою, а животные рядом — это соседние государства». Этот разговор помог Абылай хану принять верное решение в государственных делах. Он дал себе обещание, что не отдаст никому казахские земли, объединит три жуза и обретёт независимость. Окунулись в атмосферу древней степи курсанты 1-ого курса Военного института Национальной гвардии РК.

Очень хорошие впечатления от сегодняшнего мероприятия. Нам удалось лучше понять те ценности, которые лежат в недрах нашей истории.

Впервые участвую в таком мероприятии. Хотя оно показывает небольшую часть истории, его значение огромно.

Изюминкой вечера стал показ коллекций «Ұлы дала» и «Астана» детского театра моды «Томирис». Посвятили его 30-летию Независимости РК.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

Самые интересные и разнообразные костюмы, выполненные руками наших воспитанниц. Неоднократно являлись победителями различных международных фестивалей и конкурсов детского творчества. Театр моды «Томирис» — постоянный участник конкурсов детских театров мод, которые проходят на подиуме Вячеслава Зайцева в Москве. И не раз становились победителем этого престижного конкурса.

Подобное мероприятие пройдет и 16 декабря. В библиотеке готовят интересную программу для детей и взрослых: викторину с подарками, кинозал, книжную выставка и многое другое.

 

Диана Салихова

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