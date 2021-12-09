Более 300 североказахстанцев получили вакцину «Pfizer» в поликлинике №3

Тринадцатилетняя Адия Мурат об эпидобстановке не только в регионе, но и в стране знает не понаслышке. Исправить положение поможет вакцинация, считает подросток. Первый компонент американского антигена Адия получила в середине ноября. Сегодня пришла за вторым.

Адия Мурат, учащаяся специализированной казахской школы-гимназии им. Абая:



— Мы решили получить вакцину от коронавируса потому, что положение в стране печальное. Многие погибают от этого вируса. Первую вакцину я получила 18 ноября. Вакцину я перенесла отлично. Температуры не было.

С начала привовочной кампании детей и беременных женщин вакциной «Pfizer» привились более 3700 человек. Большая часть из них — подростки. С февраля текущего года полный курс иммунизации прошли 247 тысяч североказахстанцев. Что касается тех, кто не привился, то их в области больше ста тысяч. В основном, это люди старше 60-ти лет. Между тем, в стране продолжается массовая ревакцинация. С 8-го декабря постановлением министра здравоохранения ревакцинации через 6 месяцев подлежат и люди, которые завершили вакцинацию двумя дозами. В нашем регионе таких более трёх тысяч. Сегодня третью прививку получает и исплоняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Ревакцинации подлежат все лица, у которых истек срок больше 6-ти месяцев после получения первичной вакцины. Поэтому наша задача — максимально ревакцинироваться. Ревакцинация делается однократно, одной дозой «QazVac». Я лично пришёл ревакцинироваться. В первую очередь, я боюсь заболеть КВИ, потому что я вижу это по своим коллегам.

Всего в поликлинике привились 342 человека. Сегодня американский антиген получили 18 человек, рассказывает врач общей практики Низаматдин Аметов.

Низаматдин Аметов, врач общей практики городской поликлиники №3:



— С каждым днём охват становится больше. Наши участковые врачи работают над этим. Каждый день вызываем прививаться, контролируем. Сейчас идёт ревакцинация. Можно ещё раз сказать, те, которые привились и прошло 6 месяцев, мы уже их ревакцинируем. Каждый день приходят около 30 человек.

Всего в республике новым антигеном привились почти 124 тысячи человек. 80% из них — подростки.

Алишер Ашимов