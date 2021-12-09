9 декабря — международный день борьбы с коррупцией

Общество

22:13 9 Декабря 2021

Эксперты Transparency Kazakhstan опросили 9 тысяч респондентов во всех областях нашей страны. Вот что показал анализ. 37% граждан и 46% предпринимателей говорят о снижении коррупции в их населенном пункте за последний год. 11% опрошенных заявили, что столкнулись с бытовой коррупцией, когда обращались в госорганы. Об этом же сообщили 8% опрошенных представителей МСБ. При этом 80% предпринимателей считают, в Казахстане можно развивать свое дело, не давая взяток. Но, для этого с социальным злом должны бороться все.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Всё начинается с сознания людей. То, что антикоррупционная служба взяла вектор в сторону превенции и предотвращения всех коррупционных проявлений в самом зародыше, это лучше, чем людей наказывать и сажать в тюрьму.

Но для этого нужно выработать в каждом казахстанце нетерпимость к коррупции. Дача звятки и получение должны стать неприемлемым и осуждаемым в обществе. Для этого в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает государства, которые его подписали, объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно положению Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— На сегодня Конвенцию подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. Казахстан ратифицировал данную Конвенцию в мае 2008 года. Наша страна с первых дней своей независимости ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией и готова к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями.

Сформировать антикоррупционную культуру в обществе — процесс долгий и кропотливый. Помогают в этом педагоги, медики, бизнесмены, госслужащие, члены ассоциаций и общественных объединений, работники СМИ. В числе тех, чьи заслуги отметила антикоррупционная служба, и корреспондент МТРК Бердимурат Баймукан. Он неоднократно готовил материалы, в которых рассказывал о случаях взяточничества в нашей области.

Почётные грамоты и благодарственные письма за свой труд получили 20 североказахстанцев.

Айгерим Мукашева

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