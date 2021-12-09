22-летний житель Петропавловска задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков

Криминал

22:13 9 Декабря 2021

22-летний житель Петропавловска задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Молодой человек попал в поле зрения борцов с наркопреступностью в конце августа. В результате оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого изъяли 31 грамм порошкообразного вещества. Почти 500 разовых доз. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество «мефедрон» — синтетический аналог кокаина.

При проверке показаний полицейские установили так называемые «закладки», в которых нашли таблетки голубого цвета, более известные как «экстази». К слову, в текущем году это первый случай изъятия метамфетамина в области. Факт незаконного обращения с наркотиками в особо крупном размере внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Айгерим Мукашева

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