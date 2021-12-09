18 госслужащих СК начали свою карьеру на заре независимости страны

Общество

22:12 9 Декабря 2021

Карьера Тамаши Мужибаевой начиналась на заре независимости республики. Пришла на госслужбу она 18-летней девушкой, специалистом в районную администрацию г. Булаево. Помимо работы с документами ей приходилось учиться, тогда еще для многих неизвестной, компьютерной грамотности. С задачами девушка справлялась. Её стремление к работе и ответственный подход сопровождались дальнейшими повышениями.

Тамаша Мужибаева, главный инспектор отдела аппарата акима г. Петропавловска:

Трудовую деятельность начала специалистом районной администрации в г. Булаево. Потом специалистом, ведущим, главным специалистом аппарата акима района М. Жумабаева. С 2017-ого года работаю главным инспектором отдела аппарата акима г. Петропавловска.

В районе М. Жумабаева Тамаша проработала 25 лет. Последние 5 трудится в областном центре. Новая должность, другой коллектив и совершенно иной объем работы. Неизменными остались лишь привычки дисциплинированности, стремления к большему и ответственность. Отмечают в женщине также скромность и доброту. Тамаша Кайдаровна нередко помогает молодым специалистам, обучает их азам дела.

Тамаша Мужибаева, главный инспектор отдела аппарата акима г. Петропавловска:

Первые азы, которые в нашем документообороте, мы помогаем. Потому что очень много информационных технологий, в которых им требуется помочь. В работе должны быть терпение, исполнение и дисциплина.

Тамаша Мужибаева, как и еще 17 североказахстанцев участвует в интернет — акции i-mob . Отмечают там госслужащих, имеющих стаж работы 30 лет, а также ровесников Независимости.

Махаббат Самрат, главный специалист административного управления департамента агентства по делам государственной службы по СКО:

Участвуют 32 ровесника Независимости и 18 госслужащих, имеющих стаж работы 30 лет. Есть государственные служащие территориальных подразделений и местных исполнительных органов.

Стоит отметить, что многие североказахстанцы, родившиеся в год обретения суверенитета страны, сегодня занимают руководящие посты.

Жанель Бисенбаева

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