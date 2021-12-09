102 беременные жещины привились от коронавируса в СК

С сентября в перинатальном центре вызвали роды преждевременно у 9 беременных с разным процентом поражения лёгких. Одну из них, к сожалению, спасти не удалось. Вирус полностью поразил дыхательную систему роженицы.

Динара Сапарбаева, акушер-гинеколог родильного отделения областного перинатального центра:



— Ребенок в полном порядке. Он выжил. Только теперь он остался без матери. Поэтому мы рекомендуем поставить вакцину, начиная с 16 недели, ведь на этом сроке плод полностью сформирован. Никого вреда антиген как малышу, так и матери не несет. Хотелось бы попросить будущих мам вовремя проходить обследования и лечение именно в больницах при первых симптомах вирусного заболевания Так, вы сможете сохранить жизнь себе и новорожденному.

Однако, даже после успешного принятия родов у младенца высоки шансы заразиться от мамы. Ведь у новорожденного ослабленный иммунитет. Поэтому до полного выздоровления мать и ребенок находятся раздельно под под особым присмотром врачей.

Динара Сапарбаева, акушер-гинеколог родильного отделения областного перинатального центра:



— На сегодня в областной многопрофильной больнице с осложнениями от коронавируса лежат 12 женщин. Только вчера мы приняли роды у заболевшей. Сейчас она в реанимации. Ребенок под наблюдением врачей. У обоих взяты анализы для ПЦР-тестирования.

Всего с начала года в области коронавирусом переболели около 660 беременных. Ряды зараженных пополняются ежедневно, говорят врачи. Потому призывают прислушаться и поставить вакцину. На сегодня в области получили «Комирнати» 102 беременные из 4500 женщин, стоящих на учете.

Гюзель Закария