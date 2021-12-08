В СКО в результате ДТП с участием лошадей погибло одно животное

Криминал

22:14 8 Декабря 2021

ДТП с участием лошадей произошло в Акжарском районе. В результате погибло одно животное.За рулём автомобиля марки «Лада Приора» находился 18-тилетний парень. Он направлялся из райцентра Кишкенеколь в город Кокшетау, как внезапно на дорогу выбежали лошади. Избежать столконовения не удалось.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что несколько животных отбились от табуна. В отношении пастуха составлен административный протокол по статье 615-ой части 2-ой КРКоАП «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения». Всего по области с начала года по данной статье к административной ответственности привлекли почти 2600 человек.

Гюзель Закария

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