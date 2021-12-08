В СК с рабочей поездкой прибыли представители МЧС Тюменской области

Подписание этого документа продлит сотрудничество российских и казахстанских спасателей. Ежедневно ЧС-ники двух государств стараются минимизировать количество масштабных чрезвычайных ситуаций на границе. Риск их возникновения высок, говорят пожарные. Ведь 80% границы СК и России составляют лесные массивы. Предотвратить трагедию может только совместная работа.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



— Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера не имеют границ. В целом, мы ежесуточно обмениваемся информацией. Получаем космоснимки дистанционного зондирования земли, в частности по состоянию лесных пожаров. Это нам помогает принять оперативное решение по реагированию и не допустить распространение степных или лесных пожаров. Не допустить распространения огня на сопредельные территории.



Аналогичную работу проводит и российская сторона. В этом году в Тюменской области, как и в нашей, стояла знойная жара в + 30 градусов. Как следствие, количество природных пожаров увеличилось в 4 раза. Несмотря на это, спасателям удалось задержать огненную стихию и не пустить через границу.

Артур Хачатрян, начальник главного управления МЧС России по Тюменской области:



— Было брошено огромное количество сил и средств как федеральной группировки, так и группировки лесного хозяйства, авиабазы. Привлекалось порядка 700 человек, авиация МЧС. Обстановка была очень напряженной.



Волнует представителей сторон и ситуация с паводком. В 2016-2017-ом годах из -за повышения уровня воды в реке Есиль затопило населённые пункты в нашей области и Тюменской. В этом году по информации «Казгидромета» осадков ожидается около нормы. Точный ответ специалисты дадут к февралю.

Артур Хачатрян, начальник главного управления МЧС России по Тюменской области:



— Сейчас проведена большая работа правительством Тюменской области по возведению новых и реставрации старых ГДС. Надеемся, что таких чрезвычайных ситуаций не повторится и не случится.



При наихудшем сценарии в документе прописаны действия спасателей двух регионов. Их тренируют на учебно-тренировочных сборах. Вот уже второй год учения проводят в онлайн — формате из-за пандемии. Спасатели надеются в следующем году провести их вместе в традиционном формате.

Гюзель Закария