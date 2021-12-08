В 20-ти колледжах СК готовят специалистов по дуальной форме обучения

За последние три года бюджет сферы образования увеличился в 1,5 раза и составил почти 100 миллиардов тенге. Средства направили на модернизацию отрасли. Особое внимание — детям в возрасте от 3-х до 6-ти лет. С начала года в дошкольном образовани ввели 238 мест, ещё 360 планируют до конца года. Таким образом, охват детей составит 87%.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Во исполнение поручения Президента разработана новая модель развития дошкольного образования и обучения. Его реализация начнется в новом учебном году. Для этого будет изменен государственный стандарт и изменена типовая учебная программа по принципу «обучение через игру». Дошкольным организациям будет предоставлена возможность самостоятельно определять направление развития. Кроме того, с целью повышения качества дошкольного образования в будущем году мы запускаем проект по трансляции передового опыта ведущих детских садов.

Внесла свои коррективы пандемия. Учащиеся среднего звена уходили на дистанционное обучение. Восполнение пробелов в знаниях и повышение их качества сейчас в приоритете. Реализуется ряд новых проектов, проводится тестирование, в каникулярное время организуют индивидуальные и групповые занятия. Всё это позволило сохранить качество знаний учащихся на уровне прошлого года — 74%. В Казахстане впервые провели ЕНТ в электронном формате по приницпу «один компьютер — одна камера — один тестируемый». И это дало хороший результат. Средний балл по области составил почти 75 баллов. По сравнению с 2020-м, это на 5 баллов выше.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Благодаря этому 60% выпускников поступили на гранты в вузы. Кроме того, благодаря поддержке областного бюджета у нас выделено 11,6 млн тенге на 50 грантов для студентов ВУЗа по пяти наиболее востребованным для нашего региона специальностям. Важным вопросом является создание благоприятных условий для обучения. В связи с этим продолжается работа по ликвидации трёх сменных и аварийных школ. В этом году открылась еще одна современная школа на 900 мест в новом строящемся микрорайоне областного центра.



Значительные изменения есть в системе технического и профессионального образования. В этом году изменили механизм приема на обучение в колледжи. Теперь абитуриенты могут выбирать до 4 специальностей и 4 колледжей. С начала учебного года в организациях ТиПО внедряются кредитно-модульные технологии обучения. Новыми образовательными программами охватили около 8 тысяч студентов.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— В 21 колледже осуществляется подготовка кадров с дуальной формой обучения по 30 специальностям совместно с 285 предприятиями — партнерами с охватом 2178 студентов. Рабочие учебные планы по специальностям согласованы с социальными партнерами и региональной Палатой предпринимателей. Благодаря Проекту «Жас маман» за два года модернизирована материальная база 9 колледжей на сумму 2,5 млрд.тенге.



Оказывают поддержку и детям с особыми образовательными потребностями. Их в области более 4 тысяч. Из них только 28%, это чуть более 1100 ребят, охвачены инклюзивным образованием. По инициативе акима области в районах открыли 13 кабинетов поддержки инклюзии. В них занимаются почти 300 детей. Работа в этом направлении продолжится.

Алишер Ашимов