Тариф за вывоз ТБО может увеличиться в два раза

-Пенсию нам не повышают. А с чего мы будем платить? Почему будут цены повышать, а пенсию нет? И то, вывозят не постоянно. Если бы они вывозили каждый день, то другое дело.



— Наверное для них — это правильно. А вот для нас. Я вот пенсионерка. Для нас это, конечно, ничего хорошего.



— Я думаю, конечно, правильно. Потому что дорожает всё, в том силе и топливо, и нужно зарплату людям побольше платить. Соответственно, и тариф дорожает. Я считаю, это нормальным.



— Я, в принципе, не согласен. Если они изначально справлялись со своими обязанностями, то да. Но, так как услуги они не предоставляют, поэтому, полностью не согласен.



Изначально, как раз таки, мусороуборочные компании в своей работе преуспевали. Главный специалист ТОО «Мюльсервис» Лариса Пономарёва пересматривает фотографии, сделанные еще в 2006-ом году. Тогда предприятие только открыло свои двери. Новые контейнеры, многие из них, кстати, включали в себя раздельный сбор мусора, спецтехника, рабочие места. Всё это работало единым механизмом, чтобы предотвратить проблему, которая изображена уже на фотографиях слева. С мусорным коллапсом в те годы компания справилась. Однако, вернуться к нему, как оказалось, мы можем уже сейчас. Причина тому стала катастрофическая нерентабельность при нынешнем тарифе.

Лариса Пономарёва, главный специалист ТОО «МюльСервис»:



— Мы сами делали аналитику за прошедшие годы. Просто две цифры — расход и доход. Тариф всегда должен быть на 50-60 тенге выше, который был действителен по тому году. Естественно, за эти 5 лет минус накапливается, и в какой-то момент он может просто рухнуть. Это время пришло. Как раз совпало увеличение ГСМ. Но, хотя бы процентов на 15-20 еще можно было. Но, 50 % никто не планировал. Если сейчас нужны будут колёса, у нас на полигоне дорога ужасная, нужно будет полмиллиона тенге. Машина стоит во дворе у нас. Мы её с осени не можем отремонтировать.



Не соответствовал тариф расходам еще 2018-ого года. Это подтвердила и столичная группа специалистов. По их расчётам оплата за вывоз мусора с каждого человека должны была составлять 309 тенге. Остановились тогда на 220. С тех пор стоимость услуги не поднималась. Все эти годы тариф не перекрывал затрат предприятия. А в первом полугодии 2021-ого «МюльСервис» и вовсе работал в убыток. Число сотрудников от 32 пришлось сократить до 24. Некоторые, так и не дождавшись зарплат, уходили по собственному желанию. Те, которые остались, работают без выходных. Отсюда и снижение качества услуг. Зависит оно еще от одной, как оказалось, актуальной на все времена проблемы.

Лариса Пономарёва, главный специалист ТОО «МюльСервис»:



— Население перестало платить в полном объёме за наши услуги. То есть, если за последние полгода процент сбора был 90, 95 %, то сейчас уже 60 %. Помимо того, что так население перестало платить. А это, как правило, оплата запчастей, ГСМ, зарплаты сотрудников. Поэтому, если люди начнут не только критиковать, а ответственно нести свои права и обязанности, то, может быть еще как-то изменится.

В ином случае предприятие ждёт банкротство. Чтобы предотвратить бедствие, мусороуборочные компании обратились в областной акимат. Просьбу о поддержании нового тарифа в размере 450-ти тенге рассмотрят на предстоящих слушаниях.

Жанель Бисенбаева