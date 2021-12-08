Свыше 3,5 тысяч североказахстанцев получили вакцину «Pfizer»

Клим Савельев — будущий автоэлектрик. Учится на первом курсе в гуманитарно-техническом колледже. Сейчас получает первый компонент вакцины «Комирнати». Желание привиться появилось, когда весь год учился в школе на дистанционке, вспоминает парень. Но основам автоэлектирики онлайн не научишься. Потому важно, чтобы вакцинировались все студенты, считает Клим.

Клим Савельев, студент гуманитарно-технического колледжа:



— Не только страшим, но и молодым надо вакцинироваться.На парах могут быть невакцинированные. Вдруг он коронавирусом болеет, а мы не знаем. И вся группа будет на карантине и некоторые заболеют коронавирусом.

Но пока Клим — единственный в группе, кто решил защитить себя вакциной. Немного желающих и в группе Виктора Лопатина. Он живёт в общежитии, посещает и пары и общественные места. Потому решил помочь организму противостоять опасному вирусу. Виктор живёт со старшим братом. Оба получили прививку, так как на практике знают, что она действительно может защитить от болезни.

Виктор Лопатин, студент гуманитарно-технического колледжа:



— Никто в семье и из друзей не болел ковидом. Я думаю, вакцина помогает, укрепляет иммунитет.Перед вакцинацией посоветовался с мамой, она поддержала меня.

Всего в гуманитарно-техническом колледже знания получают 428 студентов. 36 из них изъявили желание провакцинироваться. В СК вакцину «Pfizer» получили более 3,5 тысяч человек. Среди них свыше 2700 подростков от 12 до 18 лет, 96 беременных и 727 кормящих женщин.

Айгерим Мукашева