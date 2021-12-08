Почти 100 беременных североказахстанок прошли иммунизацию

Алина Зарипова совсем скоро станет многодетной мамой. Она воспитывает троих детей, а сейчас в ожидании четвертого малыша. Наблюдается у врачей 4-й поликлиники. Здесь же в мае получила прививку.

Алина Зарипова, жительница г.Петропавловска:



— Свою вакцину «Спутник-V» я получила до беременности. Первую прививку перенесла довольно-таки легко. В отличие от того, когда я переболела коронавирусом, когда была первая волна. Вторую вакцину я вообще не почуствовала, ни температуры, ничего.

После родов Алина сможет пройти ревакцинацию. Кормящих мам прививают вакциной «Pfizer». Сейчас им иммунизировали уже 36 женщин, обратившихся в это медицинское учреждение.

Ермек Сандыбаева, заместитель директора ЧНУ «Денсаулык»:



— «Pfizer-ом» рекомендуют вакцинировать беременных женщин и кормящих. То есть, это вакцина, которая будет помогать нам избавиться от тех тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекции, из-за которых, к сожалению, мы теряем две жизни:мамы и ребенка. Это очень страшно.



Вакцина «Pfizer» не содержит ядра вируса. Она действует как активатор иммуной защиты, говорят врачи. Благодаря чему способствует выработке антител, защищающих организм.

Ермек Сандыбаева, заместитель директора ЧНУ «Денсаулык»:



— Конечно, мы говорим о том, что вакцинированный ребенок может заболеть. Но, болезнь у него пройдет в более легкой форме. Есть дети,которые переносят коронавирусную инфекцию в очень тяжелой форме. То есть, они требуют кислородотерапии. Поэтому, я думаю, вопрос не должен стоять, вакцинироваться или нет. Вопрос должен стоять, когда и в каком месте пройти иммунизацию.

В больнице вакцинацию прошли 114 подростков. Никаких осложнений не наблюдалось.

Ермек Сандыбаева, заместитель директора ЧНУ «Денсаулык»:



— Дети проходят определенный осмотр. Очень тщательный. Если мы население когда прививали, то иногда вакцинировал и фельдшер. Но, сейчас только после осмотра врачом, после тщательного анализа, амбулаторной карты пациента. Только тогда мы принимаем решение с согласия родителей привить ребенка.



На сегодня в области вакциной «Pfizer» иммунизировали 96 — беременных женщин и 730 кормящих.

Диана Салихова