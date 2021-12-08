Общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19,1млн человек

Общество

22:14 8 Декабря 2021

Первые результаты национальной переписи населения озвучил Премьер-министр Аскар Мамин на приёме у Президента страны, передаёт Ак Орда.

Как сообщил глава Правительства, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек. Из которых 51% — женщины. Средний возраст населения 32 года. Каждый третий наш соотечественник — ребенок в возрасте до 17-ти лет. 20% — молодежь в возрасте от 14-ти до 28-ми. Доля казахов в этническом составе достигла 70-ти %. Численность граждан трудоспособного возраста составила 11 миллионов 320 тысяч человек. Это 59% населения республики.

Алишер Ашимов

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