Финальные игры по хоккею с шайбой проходят в области в рамках зимнего спортивного праздника «Север-2021»

Спорт

22:12 8 Декабря 2021

В рамках зимнего спортивного праздника «Север» в Петропавловске проходят игры по хоккею с шайбой. На корте стадиона «Карасай» сошлись 4 команды из разных районов области, чтобы побороться за главные призовые места. Стартовали состязания по разным видам спорта в ноябре. В этом году их приурочили к 30-летию Независимости республики. Сегодня на хоккейном корте за первое и второе место борются кызылжарцы и аккайынцы. За 3 место — спортсмены из районов Магжана Жумабаева и имени Габита Мусрепова.

Владимир Бем, член хоккейного клуба «Бастомар», район М. Жумабаева:

— Играю с 6 лет. А по игре как — соперники достаточно сильные, но дадим бой, постараемся выиграть! Сейчас пока проигрываем 3:2, но, если все нормально будет, забьем.

Владимир Щербаков, главный судья:

— В празднике «Север» в финальной части участвуют 8 команд. Сегодня финальная пулька, стыковые матчи финала, игра за 1- 3 место. Сейчас происходит первый полуфинал за выход в финал. Играют команды Кызылжара и Магжана Жумабаева.

Анастасия Кузнецова

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