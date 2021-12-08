83-летняя ветеран труда Раиса Мощина получила вакцину

Здравоохранение

22:12 8 Декабря 2021

Раиса Мощина около 20-ти лет трудится в рядах городского совета ветеранов. Оказывая поддержку одиноким пенсионерам, создавая для них условия качественного досуга, она успела породниться с каждым в организации. Много лет её состав оставался практически неизменным, говорит Раиса Владимировна. Число активных ветеранов начало уменьшаться лишь в последние годы. Жизнь большинства из них оборвала пандемия. Потеря товарищей, нестабильная эпидситуация в стране и подтолкнули 83-летнюю горожанку поставить вакцину от коронавирусной инфекции.

Раиса Мощина, жительница г.Петропавловска:

— Я перенесла её хорошо. И дети мои поставили вакцину, знакомые тоже. Вот так вот друг другу и советовали. Медсёстры рассказывали, как тяжёло переносят те, кто не поставил вакцину. Ну и поэтому мы советовались, созванивались, и все поставили вакцину.

За коронавирусной ситуацией в регионе, стране и мире Раиса Владимировна следит. Смотрит новости, читает газеты. Признаётся, обстановка, действительно устрашающая. Поставила вакцину она еще летом. Выбрала российский Спутник-V. Говорит, никаких побочных эффектов не было. Верит, что прививка защитит от опасного вируса.

Раиса Мощина, жительница г.Петропавловска:

— Ставьте, не бойтесь. Особенно молодые. Маски носите. Вот куда бы я не шла, всегда надеваю маску. Я обращаюсь, не бойтесь! Врачи ведь говорят, кому можно поставить, а кому нет. У нас ведь есть категории аллергия и так далее.

Жанель Бисенбаева

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