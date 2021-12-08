35 иностранцев за один день нарушили правила пребывания на территории СКО

За один день полицейские выявили 35 нарушений иностранцами миграционного законодательства РК. 8 граждан Таджикистана незаконно работали на одной из петропавловских строек. Один из гастарбайтеров приехал из Китая. Мужчина нарушил срок, указанный в визе.

Из-за чего его и работодателя привлекли к административной ответственности. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 5 работодателей. 35 иностранцев за нарушение правил пребывания заплатили штраф в размере 15-ти МРП, это почти 44 тысячи тенге.

Алишер Ашимов