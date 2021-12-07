В с.Белоградовке продолжаются разбирательства между пайщиками и руководством ТОО «Елімай и М»

Часть пайщиков хочет выйти из состава ТОО. Однако, решить это мирным путём не получилось, стороны выясняют принадлежность земли в суде. Мы рассказывали о конфликте почти месяц назад. Напомню, в составе тоо сейчас 241 пайщик. 80 из них заявили, что хотят выйти из состава «Елімай и М» и передать земли другому. Пайщики обвинили руководство в том, что они подделали подписи сельчан и заложили землю в банк. Однако, эти заявления учредитель и директор ТОО опровергают.

Вадим Кузьменко, директор ТОО «Елімай и М»:



— Вопрос по «мертвым» душам. У умерших участников товарищества имеются наследники, которые оформили наследство и получили свидетельства о праве на наследство, соответственно они и являются наследниками. По обвинению в подделке подписей, в этой части идёт судебное разбирательство, требованием которого не является утверждение о том, что подделкой подписей занимается товарищество. Касательно вопроса залога, также идёт судебное разбирательство и при этом в суде установлено, что перед принятием решения залога, товарищество уведомляло участников через СМИ. Это не было скрытым действием.

Нина Малик, учредитель ТОО «Елімай и М»:



— Я понимаю, что каждый член ТОО имеет право на выход и создание собственной формы деятельности. Такое как ФХ или КХ. И с самого начала я была готова отдать людям, которые хотят создать своё хозяйство, земли отдать спокойно. Об этом мы говорили и с акимом района.

Айгерим Мукашева