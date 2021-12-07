Школьники проходят областной этап республиканской предметной олимпиады

Учащиеся уже заняли свои места и готовятся к тестированию. Совсем скоро им предстоит блеснуть своими знаниями по основным школьным предметам. Пятиклассник Кирилл Налимов из школы-лицея «Дарын» выбрал казахский язык и с успехом прошел внутришкольный и городской этапы.

Кирилл Налимов, учащийся школы-лицея «Дарын»:



— Мне всегда нравились языки. Особенно государственный казахский язык. Сегодня я участвую впервые на областном этапе олимпиады. Мне кажется, займу не последнее место.

Ученик 6 класса городской классической гимназии имени С. Шаймерденова Алдияр Амангельды выбрал математику. В прошлом году он участвовал в такой же олимпиаде и занял 1-е место на республиканском этапе. В этот раз тоже надеется на победу.



Алдияр Амангелды, учащийся городской классической гимназии им. Шаймерденова:



— Прошел на областной этап, набрал хорошие баллы по математике на внутришкольном и внутригородском этапах. Мне очень нравится математика. Я быстро решаю задачи.

Тесты по математике, естествознанию, казахскому, русскому языку и литературе, английскому и истории Казахстана сдают ученики 5 и 6 классов В соответствии с требованиями можно выбрать только один предмет.

Роза Саркен, директор Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:



— Олимпиада проводится в 4 этапа. Первый школьный этап проходил 12 ноября, участвовал 6721 ученик. Второй районный городской этап проходил 26 ноября . На этом этапе 1737 участников. Всего в областном этапе принимают участие 220 учащихся.



Заключительный этап состоится 13 декабря. В нем примут участие 16 школьников, прошедших областной тур.

Анастасия Кузнецова