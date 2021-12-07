Ровесник Независимости РК Асылбек Аяганов признан лучшим оперуполномоченным СК

Правоохранительные органы

21:21 7 Декабря 2021

Асылбек Аяганов — ровесник Независимости. В органах внутренних дел парень работает 10 лет. Занимается раскрытием имущественных преступлений. За добросовестный подход к своей работе Асылбека признали лучшим оперуполномоченным в области. Профессию парень выбрал неспроста. Пошёл по стопам старшего брата Муратбека.

Муратбек Аяганов, начальник отделения криминальной полиции отдела полиции Есильского района:

У меня два брата — Биримжан и Асылбек. По моему примеру они также начали поступать в ведомственные ВУЗы; в Карагандинскую Академию МВД Биримжан поступил, также окончил. Начал свою работу здесь, в райотделе полиции, в должности участкового. Младший Асылбек также захотел пойти по стопам своих братьев: поступил в Актюбинский юридический институт, окончил его. Начинал работать оперуполономоченным Первого городского отдела полиции. Сейчас работает оперуполномоченным управления криминальной полиции.

В семье Аягановых пятеро детей. Галымжан Маратович и Кульжиан Султангазиевна старались дать своим детям достойное воспитание, прививать качества присущие настоящим патриотам своей страны. Большую роль в становлении детей сыграли и школьные учителя.

Кульжиан Аяганова:

Чтобы они были справедливыми, честными, благородными. Взрослых они всегда уважали, к младшим относились, как к своим братьям. Деревенские дети всегда добрые. Они всегда к этому стремились, старались, учились хорошо, окончили учебу хорошо. Мы только старались, чтобы у них все было хорошо. Остальное — они достигли сами.

Сегодня братья Аягановы создали свои семьи. Каждый из них стал достойным мужем и отцом. Для своих детей они стали примером для подражания. Парни считают, служить Родине — это большая честь.

Алишер Ашимов

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