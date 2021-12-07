«Переработанная в Казахстане продукция экспортируется в 131 страну», — Касым-Жомарт Токаев

Лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» наградили на торжественной церемонии. С видеобращением выступил Президент страны, передает пресс-служба Ак Орды. Касым-Жомарт Токаев отметил, в целом по стране запустили 1,5 тысячи новых производств. Для этого вложили более 9 трлн тенге инвестиций. Создали 220 тысяч постоянных рабочих мест.

В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос в 3 раза и превысил 15 млрд долларов. Сейчас переработанная в Казахстане продукция экспортируется в 131 страну. Глава государства также отметил успехи в цифровизации отечественной промышленности и медицинской науке. Наряду с этим Президент заострил внимание на недостатке квалифицированных специалистов в промышленности, что является одним из сдерживающих факторов индустриализации.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако, их недостаточно. Правительству совместно с НПП «Атамекен» следует проработать дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников.

Айгерим Мукашева