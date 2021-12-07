Мировой опыт: вакцинация подростков в других странах

Здравоохранение

21:23 7 Декабря 2021

С середины ноября в Казахстане стартовала вакцинация подростков. Для этого в страну завезли первую партию «Пфайзера», почти 380 тысяч доз. Но, в некоторых странах иммунизация этой категории граждан началась намного ранее.

Так, в некоторых регионах Китая еще с июня инъекцию от коронавируса получают дети от 3 лет. Прививают их препаратами Sinovac и Sinopharm. В сентябре, к началу учебного года, количество привитых несовершеннолетних от 12-17 лет там составляло 91%. Не отстают в темпах вакцинации и европейские страны. Во Франции 78% подростков старше 12 получили одну дозу , 75% — прошли полный курс. На порядок выше привитых в Испании – 84% несовершеннолетних . В Германии и Италии прививочная кампания все еще идет, больше половины маленьких жителей уже иммунизированы вакцинами «Пфайзер» или же «Модерна».

Гюзель Закария

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