Как проходит вакцинация подростков в СКО

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:



— Вакцинация подростков, конечно, добровольная. С информационного согласия родителей. Перед вакцинацией детей будут осматривать педиатры или врачи общей практики для допуска к вакцинации.

Иммунизация для лиц с хроническим заболеванием или, перенесших острую респираторную вирусную инфекцию, противопоказана. Поэтому врачи проводят тщательное обследование каждого желающего получить вакцину. А будущим мамам разрешается делать прививки только после получения специальной медицинской справки.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:

— В целом, вакцинация подростков проходит хорошо. Никаких нежелательных побочных реакций не наблюдалось.

В Казахстане иммунизируют детей с 12 лет. Однако, в некоторых странах «Рfizer-оm» прививают детей и младшего возраста.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:



— В США данная вакцина начинается с 5 лет, КНР с 3 лет. То есть, эта вакцина себя зарекомендовала в мировом сообществе.



На 5 декабря привили свыше 126 тысяч казахстанцев. Из них 101 тысяч — подростки, почти 8 тысяч — беременные женщины и 17 тысяч — кормящие.

Диана Салихова