Как проходит вакцинация подростков в СКО

Здравоохранение

21:24 7 Декабря 2021

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:

Вакцинация подростков, конечно, добровольная. С информационного согласия родителей. Перед вакцинацией детей будут осматривать педиатры или врачи общей практики для допуска к вакцинации.

Иммунизация для лиц с хроническим заболеванием или, перенесших острую респираторную вирусную инфекцию, противопоказана. Поэтому врачи проводят тщательное обследование каждого желающего получить вакцину. А будущим мамам разрешается делать прививки только после получения специальной медицинской справки.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:

В целом, вакцинация подростков проходит хорошо. Никаких нежелательных побочных реакций не наблюдалось.

В Казахстане иммунизируют детей с 12 лет. Однако, в некоторых странах «Рfizer-оm» прививают детей и младшего возраста.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:

В США данная вакцина начинается с 5 лет, КНР с 3 лет. То есть, эта вакцина себя зарекомендовала в мировом сообществе.

На 5 декабря привили свыше 126 тысяч казахстанцев. Из них 101 тысяч — подростки, почти 8 тысяч — беременные женщины и 17 тысяч — кормящие.

Диана Салихова

Читайте также

Более 3-х тысяч североказахстанцев привились вакциной «Pfizer»
Ревакцинация от ковид-19
18 студентов-педагогов вакцинировали в Высшем колледже им. М. Жумабаева
Более 26 тысяч детей Казахстана получили прививку от коронавируса
3 североказахстанца умерли от КВИ за сутки
Подростков и беременных женщин вакцинируют во 2-й городской поликлинике
Почётные ветераны труда вакцинировались от Covid-19
Более тысячи североказахстанцев состоят на учете в областном центре по борьбе со СПИДом
120 человек привили «Пфайзером» в районе М.Жумабаева
В городской поликлинике № 3 начали прививать вакциной «Камирнати»
В СК больше тысячи подростков поставили прививку от КВИ
Порядка 180 человек получили первую дозу «Комирнати» в первой городской поликлинике