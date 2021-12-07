Чего достиг СК за годы Независимости?

Одна из крупнейших зерносеющих областей страны, основной производитель экспортной пшеницы. Это самые главные достижения северного региона в агропромышленной сфере. Показатели, кстати, и определяют экономическую стабильность нашего края. Как можно скорее приблизить к таким результатам пытались местные аграрии. Развивали они и другие направления с/х отрасли.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:



— Здесь у нас отражены крупные агроформирования области — это КТ «Зенченко». Геннадий Зенченко является почётным гражданином СКО. Здесь мы видим молочный завод, пекарни, выращивание картофеля. Всё это производится в данном предприятии.

СК называют еще и крупным промышленным регионом с высокой технологичностью. По темпам роста в этой сфере область занимает 6-ое место в республике. 18 % от общего объема производства приходится на машиностроение.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:



— В 2015 году ПЗТМ стал призёром конкурса «Алтын сапа». На экспозиции изображены фото награждения. В данный момент завод занимается выпуском компьютерной техники, ноутбуков, планшетов, а также выпускают печатные платы пятого класса точности.

Медицина в области занимает особое значение. Представлена она в нашем регионе сетью лечебно-профилактичнеских организаций. Больше 30 больниц, 180-ти амбулаторных поликлиник, почти 500 медицинских пунктов. Все они работают для блага североказахстанцев на протяжении многих десятилетий. Достижений в сфере здравоохранения также немало. Например, кардиологический центр входит в пятёрку лучших по республике. Нередко в нашей области обмениваются и международным опытом. Отмечают в экспозиции музея и примечательные даты. Так, в областном перинатальном центре первый родившийся ребёнок — ровесник Независимости. Узнать, а для некоторых только напомнить знаменательные события нашего региона пришли серебряные волонтёры.

Любовь Сидорова, ветеран труда:



— Мы гордимся золотым фондом людей нашей области. Здесь сегодня экскурсовод рассказывает о тех, кого мы отлично знаем, виделись, встречались. Поэтому продолжаем жить, ходить, не забывать, что жизнь бьёт ключом. С удовольствием пришли сюда со своими товарищами посетить еще раз залы, которые созданы в честь дня Независимости.

Анатолий Мендалюк, ветеран труда:



— Здесь можно увидеть все мероприятия¸ которые проведены в РК за последние годы. Это продвижение вперёд, это социальное и политическое продвижение. Это движение Казахстана как самостоятельного государства.

Жанель Бисенбаева