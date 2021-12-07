Более 5 миллионов тенге за один день выманили интернет-мошенники у североказахстанцев

Криминал

21:27 7 Декабря 2021

В прошлую субботу зарегистрировано сразу 6 интернет-мошенничеств. В двух случаях аферисты использовали схему «звонок из службы безопасности банка». Это один из самых распространённых приёмов обмана. Мошенники запугивают потерпевших, уверяя, будто с их счетов пытаются вывести крупные суммы, либо говорят, что на их имя берут кредиты.

Детали могут различаться, цель преступников всегда одна: получить такие данные жертвы, как ИИН, номер и cvv-код банковской карты, разовый пароль доступа, приходящий по sms. Как вариант, они убеждают людей в необходимости взять кредит и перевести все деньги на новый счёт, с которого тотчас снимают их.

Алишер Ашимов

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